"Атланта" с Миранчуком уступила в четвертьфинале Открытого кубка США

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Орландо Сити" в матче четвертьфинала Открытого кубка США по футболу.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тиаго (24-я и 45+5-я минуты), мячи также забили Давид Брекало (5) и Гриффин Дорси (16). У "Атланты" отличился Эммануэль Латте Лат (84).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Спортсмен перешел в команду из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. За это время россиянин сыграл 65 матчей и забил 17 мячей.
В полуфинале "Орландо Сити" сыграет с победителем встречи "Коламбус Крю" - "Нью-Йорк Сити".