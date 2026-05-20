Рейтинг@Mail.ru
"Атланта" с Миранчуком уступила в четвертьфинале Открытого кубка США - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:41 20.05.2026
"Атланта" с Миранчуком уступила в четвертьфинале Открытого кубка США

"Атланта" уступила "Орландо Сити" в четвертьфинале Открытого кубка США

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атланта Юнайтед» уступила «Орландо Сити» в матче четвертьфинала Открытого кубка США по футболу со счетом 4:1.
  • Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Атланта Юнайтед" уступила "Орландо Сити" в матче четвертьфинала Открытого кубка США по футболу.
Встреча в Орландо завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Тиаго (24-я и 45+5-я минуты), мячи также забили Давид Брекало (5) и Гриффин Дорси (16). У "Атланты" отличился Эммануэль Латте Лат (84).
Российский полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Спортсмен перешел в команду из итальянской "Аталанты" в июле 2024 года. За это время россиянин сыграл 65 матчей и забил 17 мячей.
В полуфинале "Орландо Сити" сыграет с победителем встречи "Коламбус Крю" - "Нью-Йорк Сити".
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Гол и передача Месси помогли "Интер Майами" обыграть "Портленд Тимберс"
18 мая, 07:38
 
ФутболСпортОрландоАлексей МиранчукСШАЭммануэль Латте ЛатОрландо СитиАтланта Юнайтед
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала