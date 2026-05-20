Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают против размещения любого вида оружия в космосе, применения силы в отношении космических объектов, а также попыток ряда стран использовать космос для вооруженной конфронтации, следует из заявления России и Китая.
"Стороны выступают против размещения в космосе оружия любого вида, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью, попыток отдельных стран использовать космическое пространство в целях вооруженной конфронтации", - говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.