Продажи российского корма для животных в Казахстан выросли вдвое

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные.
Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма - почти на 930 тысяч долларов.