Рейтинг@Mail.ru
Продажи российского корма для животных в Казахстан выросли вдвое - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:04 20.05.2026
Продажи российского корма для животных в Казахстан выросли вдвое

РИА Новости: продажи российского корма для животных в Казахстан выросли вдвое

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство кормов для домашних животных
Производство кормов для домашних животных - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Производство кормов для домашних животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении.
  • Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года.
  • Германия, Франция, Италия и Польша также увеличили продажи своих кормов в Казахстан.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные.
Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года - вдвое больше, чем в первом квартале 2025 года (8,7 миллиона долларов).
Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма - почти на 930 тысяч долларов.
Кошка ест сухой корм - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Японские ученые выяснили, почему кошки часто не доедают корм до конца
9 апреля, 06:55
 
КазахстанРоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала