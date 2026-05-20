Россия и Китай выступили против ведения военно-биологической деятельности

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Страны не должны вести военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других стран, сказано в совместном заявлении России и Китая.
"Все суверенные государства имеют равное право быть в безопасности. Необходимо с должным вниманием относиться к рациональным озабоченностям всех стран в сфере безопасности, ориентироваться на сотрудничество по вопросам безопасности, отвергать блоковую конфронтацию и стратегии "игр с нулевой суммой", выступать против расширения военных альянсов, "гибридных" войн и войн "чужими руками", продвигать создание обновленной сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры глобальной и региональной безопасности", - говорится в заявлении.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.