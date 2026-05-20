Россия и Китай будут совместно бороться с героизацией нацизма

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и КНР будут укреплять сотрудничество в деле борьбы с героизацией нацизма, фашизма, милитаризма и попытками возрождения этих идеологий, говорится в совместном заявлении России и Китая.
"Стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в деле борьбы с героизацией нацизма, фашизма, милитаризма и попытками возрождения этих деструктивных идеологий", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
