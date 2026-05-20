Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования

Путин и Си Цзиньпин дали старт перекрестным годам образования России и КНР

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт перекрестным Годам образования в России и Китае, передает корреспондент РИА Новости.

Китая. Ранее по решению лидеров двух стран 2026-2027 годы были объявлены перекрестными Годами российско-китайского сотрудничества в области образования. Это уже десятый по счету межгосударственный перекрестный проект РФ

Путин и Си Цзиньпин в среду вместе приняли участие в церемонии торжественного открытия перекрестных Годов образования. Она состоялась в рамках официального визита президента России в Китай.

Как ранее отметили в Кремле, гуманитарные связи двух стран укрепляются: расширяются образовательные, культурные, спортивные, туристические и молодежные обмены.

Перекрестные Годы культуры прошли в России и КНР в 2024-2025 годах, а 2026-2027 годы станут Годами образования. Российская часть плана мероприятий включает 103 проекта, которые направлены на развитие высшего, среднего профессионального и школьного образования, укрепление научного, молодежного сотрудничества, популяризацию русского языка в Китае и китайского языка в России.

Дубне. Сейчас в России проходят обучение 68 тысяч студентов из КНР, а в Китае обучается 21 тысяча россиян. Наряду с этим страны реализуют совместные фундаментальные исследования и проекты класса "мегасайенс", в том числе проект НИКА на базе Объединенного института ядерных исследований