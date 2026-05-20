Рейтинг@Mail.ru
Футбольный клуб из КНДР победил команду из Южной Кореи в матче ЖЛЧ Азии - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:45 20.05.2026 (обновлено: 16:59 20.05.2026)
Футбольный клуб из КНДР победил команду из Южной Кореи в матче ЖЛЧ Азии

Клуб из КНДР "Нэкохян" победил команду из Южной Кореи в матче женской ЛЧ Азии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женский футбольный клуб КНДР "Нэкохян" обыграл южнокорейский "Сувон ФК Уимен" в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL).
  • В финале "Нэкохян" встретится с японским клубом "Токио Верди Белеза".
СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб КНДР "Нэкохян" ("Моя родина") обыграл южнокорейский "Сувон ФК Уимен" в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL) и вышел в финал турнира, передает агентство Ренхап.
Матч, прошедший в среду на стадионе в Сувоне, завершился победой клуба КНДР со счетом 2:1.
Фермин Лопес - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Фермин Лопес пропустит чемпионат мира по футболу
Вчера, 15:53
Таким образом, команды южнокорейской WK-лиги второй сезон подряд завершили выступление в турнире на стадии полуфинала.
В финале в Сувоне 23 мая "Нэкохян" встретится с японским клубом "Токио Верди Белеза", который ранее уже обыграл австралийский "Мельбурн Сити" со счетом 3:1.
AWCL является главным женским клубным турниром Азии и проводится второй сезон подряд. Победитель получит 1 миллион долларов призовых, финалист — 500 тысяч долларов.
Как отмечает Ренхап, это был первый визит в республику команды женского футбольного клуба КНДР, а не национальной сборной, а также первый матч между женскими футбольными клубами Юга и Севера, прошедший на территории Южной Кореи.
Футболистки КНДР впервые за 12 лет посетили Южную Корею для участия в футбольном турнире — после Азиатских игр 2014 года в Инчхоне. А для спортсменов КНДР в целом это первый визит за почти восемь лет с декабря 2018 года, когда в южнокорейском Инчхоне прошел финал мирового тура Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Белоус заявил, что Кисляк, Батраков и Тюкавин должны играть не в России
Вчера, 15:42
 
ФутболСпортКНДРЮжная Корея
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала