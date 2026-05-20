Футбольный клуб из КНДР победил команду из Южной Кореи в матче ЖЛЧ Азии

СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Женский футбольный клуб КНДР "Нэкохян" ("Моя родина") обыграл южнокорейский "Сувон ФК Уимен" в полуфинале женской Лиги чемпионов Азии (AWCL) и вышел в финал турнира, передает агентство Ренхап.
Матч, прошедший в среду на стадионе в Сувоне, завершился победой клуба КНДР со счетом 2:1.
Таким образом, команды южнокорейской WK-лиги второй сезон подряд завершили выступление в турнире на стадии полуфинала.
В финале в Сувоне 23 мая "Нэкохян" встретится с японским клубом "Токио Верди Белеза", который ранее уже обыграл австралийский "Мельбурн Сити" со счетом 3:1.
AWCL является главным женским клубным турниром Азии и проводится второй сезон подряд. Победитель получит 1 миллион долларов призовых, финалист — 500 тысяч долларов.
Как отмечает Ренхап, это был первый визит в республику команды женского футбольного клуба КНДР, а не национальной сборной, а также первый матч между женскими футбольными клубами Юга и Севера, прошедший на территории Южной Кореи.
Футболистки КНДР впервые за 12 лет посетили Южную Корею для участия в футбольном турнире — после Азиатских игр 2014 года в Инчхоне. А для спортсменов КНДР в целом это первый визит за почти восемь лет с декабря 2018 года, когда в южнокорейском Инчхоне прошел финал мирового тура Международной федерации настольного тенниса (ITTF).