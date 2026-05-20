КХЛ обновила рекорд посещаемости в сезоне-2025/26 - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
15:39 20.05.2026 (обновлено: 16:00 20.05.2026)
КХЛ обновила рекорд посещаемости в сезоне-2025/26

  • КХЛ установила новый общий рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата и плей-офф в сезоне-2025/26 — 5 874 018 зрителей.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. По итогам сезона-2025/26 Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила новый общий рекорд посещаемости матчей регулярного чемпионата и плей-офф, сообщается на сайте чемпионата.
Прошедший регулярный чемпионат стал самым посещаемым в истории – 5874018 зрителей на 748 матчах при средней посещаемости 7853 зрителя на каждой игре. Оба показателя стали лучшими за все время.
В текущем плей-офф команды провели 75 из 76 матчей, при 77 возможных. За это время игры посетили 686357 зрителей. По средней посещаемости текущий плей-офф является третьим в истории с показателем 9151 зрителей на каждой игре.
Во время финальной серии между "Локомотивом" и "Ак Барсом" был установлен новый рекорд лиги - 6560375 зрителей посетило сейчас все матчи сезона, при среднем значении 7971 зритель на каждой игре. Предыдущий рекорд был установлен годом ранее – 6543257 зрителей при среднем значении 7529 зрителей.
ХоккейСпортЛокомотив (Ярославль)Ак БарсКХЛ 2025-2026
 
