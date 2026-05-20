В США испугались из-за увиденного на встрече Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин уделяет особое внимание отношениям с Россией, пишет The New York Times.
"Приняв у себя Путина всего через несколько дней после визита Трампа, Си показал, что дорожит отношениями со своим важнейшим стратегическим партнером", — говорится в материале.
Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства.
Российского лидера сопровождает представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.