Путин заявил об успешной работе в ходе визита в Китай

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об успешной и плодотворной работе в ходе визита в Китай.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи", - сказал Путин в ходе чаепития с председателем КНР Си Цзиньпином.