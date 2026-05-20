Россия и Китай отметили рост напряженности в мире

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР отметили рост напряженности в международных делах из-за стран, действующих в логике неоколониального мышления, говорится в совместном заявлении России и Китая.
"Стороны отмечают тенденцию к усилению соперничества на международной арене и росту напряженности в международных делах, которые подпитываются агрессивной политикой ряда государств, действующих в логике гегемонизма и неоколониального мышления", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.