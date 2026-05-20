В Кремле назвали обязательный атрибут встреч Путина и Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин проводит чаепития и с другими лидерами, но это обязательный атрибут встреч с президентом РФ для обсуждения самых чувствительных вопросов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем.

"В этом нет ничего эксклюзивного, но это обязательный атрибут встреч Путина и Си. Они используют это, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что такие форматы общения проводятся и с другими лидерами.

"Такая же была встреча с Трампом. Такое есть и с другими лидерами", — отметил он.