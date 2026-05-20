МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат укреплять дружбу между вооруженными силами и совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, следует из совместного заявления РФ и КНР.

"Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность", - говорится в тексте заявления.