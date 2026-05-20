Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о принципах, которых придерживаются Россия и Китай - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 20.05.2026 (обновлено: 09:53 20.05.2026)
Си Цзиньпин рассказал о принципах, которых придерживаются Россия и Китай

Си Цзиньпин: РФ и Китай придерживаются принципа неприсоединения к блокам

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин заявил о принципах, которых Россия и Китай придерживаются на протяжении многих лет.
  • Среди этих принципов — неприсоединение к блокам, отсутствие конфронтации и ненацеленность на третьи стороны.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненацеленности на третьи стороны.
"В течении многих лет наши страны придерживаются принципов неприсоединения к блокам и конфронтациям в отношении третьих сторон", - отметил Си Цзиньпин в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин оценил торговые отношения с Китаем
09:51
 
РоссияКитайСи ЦзиньпинВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала