Си Цзиньпин рассказал о принципах, которых придерживаются Россия и Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил о принципах, которых Россия и Китай придерживаются на протяжении многих лет.
- Среди этих принципов — неприсоединение к блокам, отсутствие конфронтации и ненацеленность на третьи стороны.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненацеленности на третьи стороны.
"В течении многих лет наши страны придерживаются принципов неприсоединения к блокам и конфронтациям в отношении третьих сторон", - отметил Си Цзиньпин в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.