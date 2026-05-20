Отношения с Россией вступили в новый этап развития, заявил Си Цзиньпин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил Си Цзиньпин.
- Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом и встретился с председателем КНР в Доме народных собраний в Пекине.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китайско-российские отношения вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.
"Китайско-российские отношения вступили в новый этап - более результативного и ускоренного развития", - сказал глава КНР.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний в Пекине. Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а затем продолжились в расширенном формате.