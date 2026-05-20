Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине

Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Россией и КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Россией и КНР.

Председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники между двумя странами продолжает развиваться.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Политическое доверие России и Китая в последние годы укрепилось, сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике продолжает развиваться, заявил в среду председатель КНР СИ Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

"В последние годы в условиях сложной и нестабильной международной обстановки Китай и Россия развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе.