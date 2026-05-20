Си Цзиньпин заявил об укреплении политического доверия между Россией и КНР.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Политическое доверие России и Китая в последние годы укрепилось, сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике продолжает развиваться, заявил в среду председатель КНР СИ Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"В последние годы в условиях сложной и нестабильной международной обстановки Китай и Россия развивают отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на основе равенства, взаимного уважения, добросовестности и взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Си Цзиньпин на переговорах в расширенном составе.
Он подчеркнул, что политическое взаимное доверие двух стран постоянно укрепляется, а сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, энергетики, науки и техники неуклонно развивается.