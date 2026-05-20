08:03 20.05.2026 (обновлено: 08:29 20.05.2026)
Си Цзиньпин призвал укреплять фундамент доверия между Россией и Китаем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин призвал укреплять фундамент доверия между Россией и Китаем.
  • Председатель КНР заявил о необходимости реализации договоренностей, достигнутых с президентом Путиным, для повышения качества сотрудничества и расширения дружбы между двумя странами.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китай и Россия должны и далее укреплять фундамент взаимного доверия между двумя странами, обогащать сотрудничество и расширять дружбу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай и Россия должны приложить все усилия для реализации договоренностей, достигнутых мной и президентом Путиным..., чтобы заложить еще более прочный фундамент взаимного доверия между двумя странами, повысить качество сотрудничества и расширить дружбу", - заявил Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
Президент России по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
