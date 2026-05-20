Си Цзиньпин призвал Россию и КНР быть стратегическим оплотом друг для друга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть стратегическим оплотом друг для друга.
- Президент России Владимир Путин находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай должны быть стратегическим оплотом друг для друга, заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стороны должны следовать тенденции современной эпохи к миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, добиваться более качественного развития отношений между Китаем и Россией… Укреплять высококачественные политические взаимодействия, быть друг для друга стратегическим оплотом", - отметил Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.