Китай приветствовал инициативу по соблюдению ограничений по ДСНВ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. КНР приветствует инициативу РФ о продолжении соблюдения центральных количественных ограничений по ДСНВ, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.
"Китайская сторона приветствует инициативу российской стороны о продолжении соблюдения Москвой и Вашингтоном центральных количественных ограничений по ДСНВ, которая отражает стремление российской стороны к поддержанию предсказуемости, сдержанности и баланса в указанной сфере", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.