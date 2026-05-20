11:46 20.05.2026
Эксперт прокомментировал организацию встречи Путина и Си Цзиньпина

Санакоев: Китай усилил протокольную составляющую встречи Путина и Си Цзиньпина

Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом.
  • Китайская сторона усилила протокольную составляющую встречи с Путиным, чтобы подчеркнуть уважение к гостю.
  • Эксперт отметил разницу между государственным и официальным визитом, подчеркнув, что для Путина это был официальный визит, но протокол был усилен, как при государственном.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китайская сторона, встречающая президента России Владимира Путина, намеренно усилила протокольную составляющую встречи, чтобы подчеркнуть, насколько дорог гость, высказал мнение в беседе с РИА Новости руководитель Центра исследований АТР, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Протокол имеет огромное значение: кто где стоит, какой церемониал, мероприятия и так далее... Надо обратить внимание, что китайская сторона встречала Владимира Путина по всему церемониалу государственного (не официального - ред.) визита. То есть здесь, можно сказать, намеренно подчеркнута, усилена протокольная составляющая, дабы показать, настолько дорог гость", - сказал Санакоев.
Собеседник агентства обратил внимание на разницу между государственным и официальным визитом.
"У президента (США Дональда - ред.) Трампа в Китае был государственный визит. Государственный визит бывает один раз в срок пребывания президента в ту или иную конкретную страну. Для Владимира Путина это уже далеко не первый визит в Китай. Конкретно в этот раз это был официальный визит", - указал эксперт, подчеркнув, что, тем не менее, протокольная составляющая встречи была усилена, как при государственном визите.
