Китай поддержал усилия России по обеспечению суверенитета

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. КНР поддерживает усилия РФ по обеспечению суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства в ее внутренние дела, следует из совместного заявления двух стран.
"Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.