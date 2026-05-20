Китай отметил обеспокоенность России милитаризацией ЕС.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пекин отмечает озабоченность российской стороны в связи с курсом Евросоюза на милитаризацию, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Китайская сторона отмечает озабоченность российской стороны в связи с курсом Европейского союза на милитаризацию", - говорится в тексте.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.