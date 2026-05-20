Си Цзиньпин прокомментировал продление Договора о добрососедстве

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве с Россией, готов продвигать сотрудничество двух стран по принципу взаимной поддержки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай поддерживает продление китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и будет работать с Россией над соблюдением духа этого договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией "спиной к спине", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.