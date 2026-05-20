Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин прокомментировал продление Договора о добрососедстве - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 20.05.2026
Си Цзиньпин прокомментировал продление Договора о добрососедстве

Си Цзиньпин: Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве с Россией

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китай поддерживает продление китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве с Россией, готов продвигать сотрудничество двух стран по принципу взаимной поддержки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Китай поддерживает продление китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и будет работать с Россией над соблюдением духа этого договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией "спиной к спине", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай наращивают сотрудничество в ООН, БРИКС и ШОС, заявил Путин
07:00
 
В миреКитайРоссияПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала