Си Цзиньпин призвал построить справедливую систему глобального управления

- Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости построить более справедливую систему глобального управления.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путин заявил, что Китай и Россия должны построить более справедливую систему глобального управления.
"В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путем продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и более высокого уровня качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления", - сказал китайский лидер на встрече.