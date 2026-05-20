Китай и Россия отстаивают международную справедливость, заявил Си Цзиньпин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости.
- По словам Си Цзиньпина, китайско-российские отношения достигли высокого уровня благодаря отстаиванию международной справедливости.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай и Россия проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китайско-российские отношения смогли шаг за шагом достичь нынешнего высокого уровня, потому что… с мужеством, позволяющим сохранять спокойствие, даже когда вокруг бушуют тучи, отстаивали международную справедливость и продвигали построение сообщества единой судьбы человечества", - сказал он.