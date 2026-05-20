КХЛ назвала номинантов на приз лучшему новичку сезона

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Александр Жаровский из уфимского "Салавата Юлаева", Матвей Поляков из петербургского СКА и Михаил Федоров из магнитогорского "Металлурга" составили тройку претендентов на приз имени Алексея Черепанова - лучшему новичку сезона-2025/26 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

По итогам сезона 19-летний Жаровский стал третьим бомбардиром "Салавата Юлаева", набрав 44 очка (16 голов + 28 передач) за 69 матчей. Спортсмен четыре раза признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца.

Поляков набрал 29 очков (16+13) за 68 матчей в составе СКА в сезоне-2025/26, 21-летний нападающий пять раз признавался лучшим новичком недели и дважды лучшим новичком месяца.

Федоров стал единственным номинантом из тройки, который смог стать лучшим новичком раунда плей-офф. По итогам сезона 19-летний форвард набрал 16 очков (9+7) за 66 матчей, трижды став лучшим новичком недели и один раз лучшим новичком месяца.

В сезоне-2024/25 лучшим новичком КХЛ был признан нападающий СКА Иван Демидов.