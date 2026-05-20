Пострадавших в Каче детей при необходимости направят в ведущие медцентры

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Детей, которые получили травмы в результате падения балкона в школе №13 в Каче под Севастополем при необходимости направят в ведущие федеральные медицинские центры, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, одного травмированного юношу медики прооперировали, еще двое находятся в реанимации.
"Заверил родителей, что при малейшей необходимости мы немедленно организуем медицинский борт для перевода детей в ведущие федеральные центры. Пока наши врачи оценивают, что экстренной нужды в этом нет — всё идёт по плану, требуется время, покой и планомерные действия", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Обрушение балкона на втором этаже в школе №13 в поселке городского типа Кача в районе Севастополя произошло в среду, пострадали девять детей. Они вышли туда, чтобы сфотографироваться, сообщил ранее Развожаев. Все дети госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии, остальные шестеро - в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.