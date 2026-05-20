18:00 20.05.2026 (обновлено: 18:04 20.05.2026)
Китайский инженер Пэн Пай рассказал, где хочет побывать в России

© РИА Новости / POOL | Китайский инженер Пэн Пай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай, который учился в Москве, рассказал, что хотел бы снова посетить Россию.
  • Пэн Пай отметил, что в случае возвращения в Москву первым делом посетит свою альма-матер — Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
  • Инженер выразил желание посетить несколько городов России, в которых он еще не был.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, рассказал РИА Новости, что во время следующей поездки в Россию хотел бы посетить свою альма-матер в Москве и города, где еще не бывал.
Ранее в среду Путин пригласил Пэн Пая, с которым увиделся в Пекине спустя 26 лет после первой встречи, вновь посетить Россию. Встреча состоялась в среду в ходе официального визита президента РФ в КНР. Путин и Пэн Пай побеседовали в государственной резиденции "Дяоюйтай", где на время визита остановился российский лидер.
"Если бы я вернулся в Москву, я бы обязательно сначала посетил свою альма-матер, потому что за семь лет учебы я больше всего времени проводил именно в кампусе", - рассказал Пэн Пай.
Он отметил, что во время жизни в России побывал в нескольких городах: Нижнем Новгороде, Туле, Суздали и Санкт-Петербурге.
"Поэтому, если бы у меня была возможность, я бы хотел посетить еще несколько городов России, в которых я раньше не был", - добавил он.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с российским лидером, сделанной во время первого государственного визита Путина в Китай в июле 2000 года.
