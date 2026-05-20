Губерниев извинился перед Вяльбе за свои высказывания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что на встрече с участием заместителя председателя организации Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева комментатор извинился за прошлые высказывания, после чего стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Встреча, которую Свищев анонсировал ранее, состоялась в среду. По словам главы федерации, разговор получился непростым, но результативным.
"Действительно, мы встретились и вместе обсудили вопросы развития спорта. Встреча была непростая, было что обсудить. Но результат, конечно, есть, и он радует. Дмитрий Губерниев извинился за определенные высказывания, которые были в прошлом. Но больше говорили не о прошлом, а о будущем: какие нужны шаги для развития и популяризации видов спорта. Нужна концентрация всех сил, всех ресурсов, потому что задач много. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Договорились работать вместе", — сказал Свищев.
Ранее Губерниев не раз допускал колкие высказывания в адрес Вяльбе и ее работы, трехкратная олимпийская чемпионка на них никак не реагировала.
