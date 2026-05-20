12:21 20.05.2026 (обновлено: 12:26 20.05.2026)
Нагельсман отказался назвать Германию фаворитом чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его команда скорее входит в число претендующих на трофей, нежели в число фаворитов турнира.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
  • В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его национальная команда скорее входит в число претендующих на трофей, нежели в число фаворитов турниров.
"В целом немецкие команды всегда отличались интенсивным, физически выматывающим стилем игры. Возможно, в последние годы мы немного утратили эту особенность. Я считаю, что мы войдем в турнир как претенденты, а не фавориты. И это может пойти нам на пользу. Как и в других сферах жизни, все сводится к доверию. Нужно верить в своих игроков и в то, что они справятся. Каждая команда, участвующая в турнире, должна стремиться к победе. Это касается и нас", - приводит слова Нагельсмана сайт ФИФА.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).
