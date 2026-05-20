Ушел из жизни чемпион Европы по боксу 1983 года Галкин

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чемпион Европы по боксу 1983 года в составе сборной СССР Петр Галкин скончался в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека. Светлая память о Петре Юрьевиче Галкине навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.

Галкин вошел в состав сборной СССР в 1977 году и три года спустя стал чемпионом союза. В 1983 году он завоевал золото на чемпионате Европы и стал первым боксером в истории Южного Урала, завоевавшим данный титул. Всего за карьеру он провел около 400 боев.