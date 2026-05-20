10:58 20.05.2026
Ушел из жизни чемпион Европы по боксу 1983 года Галкин

Чемпион Европы по боксу 1983 года Галкин скончался на 68-м году жизни

© Фото : Соцсети организацииЧемпион Европы по боксу 1983 года в составе сборной СССР Петр Галкин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпион Европы по боксу 1983 года в составе сборной СССР Петр Галкин скончался в возрасте 67 лет.
  • Галкин стал первым боксером в истории Южного Урала, завоевавшим титул чемпиона Европы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чемпион Европы по боксу 1983 года в составе сборной СССР Петр Галкин скончался в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Отмечается, что экс-спортсмен ушел из жизни после тяжелой болезни.
"Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил этого выдающегося человека. Светлая память о Петре Юрьевиче Галкине навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении федерации.
Галкин вошел в состав сборной СССР в 1977 году и три года спустя стал чемпионом союза. В 1983 году он завоевал золото на чемпионате Европы и стал первым боксером в истории Южного Урала, завоевавшим данный титул. Всего за карьеру он провел около 400 боев.
