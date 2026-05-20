Фермин Лопес пропустит чемпионат мира по футболу - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
15:53 20.05.2026 (обновлено: 16:01 20.05.2026)
Фермин Лопес пропустит чемпионат мира по футболу

Футболист "Барселоны" Лопес перенес операцию и пропустит ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес успешно перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы.
  • Футболист пропустит чемпионат мира 2026 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Полузащитник испанской "Барселоны" Фермин Лопес сообщил, что успешно перенес операцию после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, отметив, что пропустит чемпионат мира 2026 года.
Спортсмен получил повреждение во время домашнего матча 37-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (3:1) в воскресенье. Он вышел в стартовом составе и был заменен сразу после перерыва.
"Операция прошла очень хорошо, и уже сейчас я думаю о том, чтобы вернуться сильнее физически и ментально. Жизнь и футбол бывают жестоки, когда меньше всего этого ожидаешь или заслуживаешь, но нужно принять, что все это - часть пути. Это очень трудный момент для меня и очередной вызов в моей карьере, который я преодолею - не сомневайтесь. Теперь моя задача - поддерживать сборную и своих товарищей по команде из дома. От всего сердца спасибо всем за поддержку и проявленную заботу", - написал испанец в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Фермину 23 года, он является воспитанником "Барселоны" и выступает за основной состав "сине-гранатовых" с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 48 матчей за "Барселону" и забил 13 мячей. Всего в его активе 136 игр и 32 гола в составе каталонской команды. Полузащитник провел семь игр в составе сборной Испании. Он является чемпионом Европы 2024 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Испании попала в группу H, где сыграет с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
