Краткий пересказ от РИА ИИ Юношеские сборные России разных возрастов проведут в июне товарищеские матчи в Египте, Тунисе и Белоруссии.

Сборная России, составленная из игроков не старше 19 лет, проведет сборы в Каире и сыграет против команды Египта 6 и 9 июня.

Футболисты сборных России не старше 15, 16 и 14 лет проведут гостевые матчи против команд Туниса и Белоруссии.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Юношеские сборные России разных возрастов проведут в июне товарищеские матчи в Египте, Тунисе и Белоруссии, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России, составленная из игроков не старше 19 лет, проведет сборы в Каире, где сыграет против команды Египта 6 и 9 июня. Ранее соперники провели три матча в октябре 2024 года, обменявшись победами со счетом 3:1 и еще раз сыграв вничью со счетом 1:1.

Футболисты сборных России не старше 15 и 16 лет проведут по два гостевых матча против команды Туниса. Сборная России U-15 проведет свои встречи 5 и 8 июня, в то время как сборная России U-16 сыграет 6 и 9 июня. Сборная России U-14 сыграет 6 и 8 июня в Минске против сборной Белоруссии.