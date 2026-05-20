Игравший в постели шахматист снялся со турнира в Румынии из-за травмы - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
12:31 20.05.2026 (обновлено: 13:00 20.05.2026)
Игравший в постели шахматист снялся со турнира в Румынии из-за травмы

Игравший лежа в постели Фирузджа снялся с турнира в Румынии из-за травмы лодыжки

Французский шахматист Алиреза Фирузджа. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Получивший травму лодыжки французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour в Румынии, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
Ранее Фирузджа по ходу соревнований получил травму, причины которой не раскрываются. Француз избежал перелома. Шахматист после консультаций с командой и разрешения организаторов продолжил участие в турнире в номере отеля, лежа в кровати. Ситуация была обговорена с соперниками.
"К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнования, я решил сняться с турнира. Благодарю организаторов за поддержку и содействие, а также всех, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам удачи на оставшейся части турнира", — заявил Фирузджа.
В понедельник француз провел ничейную партию пятого тура против претендента на мировую шахматную корону Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, а во вторник уступил американцу Фабиано Каруане в перенесенной из-за его повреждения партии четвертого раунда.
