Игравший в постели шахматист снялся со турнира в Румынии из-за травмы

Ранее Фирузджа по ходу соревнований получил травму, причины которой не раскрываются. Француз избежал перелома. Шахматист после консультаций с командой и разрешения организаторов продолжил участие в турнире в номере отеля, лежа в кровати. Ситуация была обговорена с соперниками.

"К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнования, я решил сняться с турнира. Благодарю организаторов за поддержку и содействие, а также всех, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам удачи на оставшейся части турнира", — заявил Фирузджа.