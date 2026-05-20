Китайский инженер подарил Путину фарфор из провинции Хунань - РИА Новости, 20.05.2026
11:39 20.05.2026 (обновлено: 16:34 20.05.2026)
Китайский инженер подарил Путину фарфор из провинции Хунань

Китайский инженер Пэн Пай подарил Путину фарфор из провинции Хунань

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайский инженер Пэн Пай подарил Владимиру Путину фарфор из провинции Хунань.
  • Пэн Пай объяснил, что это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна делался по его заказу.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным еще в 2000 году, подарил российскому лидеру фарфор из провинции Хунань на встрече с ним в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Пэн Пай - китайский инженер, которого Путин видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году.
"Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань, вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу", - сказал Пэн Пай на встрече с российским президентом.
Путин поблагодарил Пэн Пая за подарок и пожелал ему всего самого доброго.
Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Владимиром Путиным, сделанной во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года.
Перед текущим визитом Путина в Китай, когда уже стало известно, что российский лидер снова с ним встретится, Пан Пэй признался, что это было его мечтой и он сильно взволнован.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
КитайХунаньПекинВладимир ПутинМао ЦзэдунСи Цзиньпин
 
 
