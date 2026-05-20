Китайский инженер подарил Путину фарфор из провинции Хунань

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Китайский инженер Пэн Пай, который впервые встретился с президентом России Владимиром Путиным еще в 2000 году, подарил российскому лидеру фарфор из провинции Хунань на встрече с ним в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Пэн Пай - китайский инженер, которого Путин видел еще ребенком во время своего первого визита в Китай в 2000 году.

"Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань , вот это как раз подарок оттуда. Это лилинский фарфор, который при жизни Мао Цзэдуна как раз делался по его заказу", - сказал Пэн Пай на встрече с российским президентом.

Путин поблагодарил Пэн Пая за подарок и пожелал ему всего самого доброго.

Пэн Пай родился 18 июня 1988 года в городе Юэян провинции Хунань. С 2007 по 2013 год он учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ), после чего вернулся работать на родину. Известность он получил благодаря фотографии с Владимиром Путиным, сделанной во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года.

Перед текущим визитом Путина в Китай, когда уже стало известно, что российский лидер снова с ним встретится, Пан Пэй признался, что это было его мечтой и он сильно взволнован.