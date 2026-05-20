Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве назвали фактор, который влияет на продолжительность жизни - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 20.05.2026 (обновлено: 05:51 20.05.2026)
В Минздраве назвали фактор, который влияет на продолжительность жизни

РИА Новости: хронический недосып негативно влияет на продолжительность жизни

© Depositphotos.com / VolurolУставший бизнесмен спит в офисе
Уставший бизнесмен спит в офисе - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Depositphotos.com / Volurol
Уставший бизнесмен спит в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хронический недосып ускоряет процесс старения организма и негативно влияет на работу сердца и мозга, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.
  • Для того чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время, создать комфортную обстановку в спальне.
  • Рекомендуется отказаться от телефона перед сном, больше двигаться в течение дня и следить за питанием, а также избегать алкоголя перед сном.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Хронический недосып ускоряет процесс старения организма и негативно влияет на работу сердца и мозга, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Долгое время сон воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел. Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма", — сказала Ткачева.
По словам гериатра, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется также создать комфортную обстановку в спальне. Так, в комнате должно быть прохладно, темно и тихо.
Кроме того, следует отказаться от телефона хотя бы за час до сна, а в течение дня стоит больше двигаться и следить за питанием. По словам Ткачевой, алкоголь перед сном может существенно ухудшить его качество.​
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Онколог раскрыл, как недосып влияет на развитие рака
23 апреля, 04:05
 
Здоровье - ОбществоРоссияОльга ТкачеваРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала