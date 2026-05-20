В Минздраве назвали фактор, который влияет на продолжительность жизни

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Хронический недосып ускоряет процесс старения организма и негативно влияет на работу сердца и мозга, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

"Долгое время сон воспринимался как нечто второстепенное, чем можно пожертвовать ради работы, развлечений или дел. Однако оказалось, что хронический недосып негативно влияет на сердце, мозг и скорость старения организма", — сказала Ткачева

По словам гериатра, чтобы дольше оставаться молодым и здоровым, необходимо ложиться и вставать в одно и то же время. Рекомендуется также создать комфортную обстановку в спальне. Так, в комнате должно быть прохладно, темно и тихо.