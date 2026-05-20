Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе и готова к переходу от войны к миру, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путин.
“Ситуация в районе Персидского залива на Ближнем Востоке находится на решающем этапе перехода от войны к миру”, - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа.