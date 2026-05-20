Ереван, дав Зеленскому трибуну, глумился над памятью армян, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.05.2026
17:45 20.05.2026 (обновлено: 20:18 20.05.2026)
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ереван, предоставив Владимиру Зеленскому трибуну для угроз параду в честь Дня Победы в Москве, глумился над памятью армян, сражавшихся с нацизмом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Саммит Европейского политического сообщества прошел в армянской столице 4-5 мая. Вместе с европейскими лидерами участие в нем принял и Зеленский.
"И, наконец, предоставление киевскому режиму трибуны Саммита Европейского политического сообщества в Ереване для угроз в адрес Российской Федерации. На этом остановлюсь особо. Вдумайтесь, главарь неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по Параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ.
