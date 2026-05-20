12:17 20.05.2026 (обновлено: 12:39 20.05.2026)
Онищенко назвал эндемичные по клещевому энцефалиту регионы России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эндемичными по клещевому энцефалиту регионами в России являются Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также Тверская, Ивановская и Ярославская области.
  • В Ивановской области есть три административные территории, где встречаются клещи, зараженные энцефалитом.
  • В Тверской области клещевой энцефалит распространен в 12 административных районах, а в Ярославской области — в 18 районах.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эндемичными по клещевому энцефалиту регионами в РФ являются Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также Тверская, Ивановская и Ярославская области, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ивановской области у нас три административные территории, где есть клещи, которые заражены энцефалитом. В Московской области 5-6 лет назад было более 30 районов, которые были эндемичны по клещевому энцефалиту. Сейчас ситуация изменилась, только Дмитровский и Талдомский районы эндемичны", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что в Тверской области клещевой энцефалит распространен в 12 административных районах, а в Ярославской области - в 18 районах.
ОбществоТалдомский районМосковская область (Подмосковье)Ярославская областьГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
