Онищенко назвал эндемичные по клещевому энцефалиту регионы России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндемичными по клещевому энцефалиту регионами в России являются Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также Тверская, Ивановская и Ярославская области.
- В Ивановской области есть три административные территории, где встречаются клещи, зараженные энцефалитом.
- В Тверской области клещевой энцефалит распространен в 12 административных районах, а в Ярославской области — в 18 районах.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эндемичными по клещевому энцефалиту регионами в РФ являются Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также Тверская, Ивановская и Ярославская области, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В Ивановской области у нас три административные территории, где есть клещи, которые заражены энцефалитом. В Московской области 5-6 лет назад было более 30 районов, которые были эндемичны по клещевому энцефалиту. Сейчас ситуация изменилась, только Дмитровский и Талдомский районы эндемичны", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что в Тверской области клещевой энцефалит распространен в 12 административных районах, а в Ярославской области - в 18 районах.
Названы лучшие способы защиты от клещей
2 мая, 01:56