Онищенко назвал эндемичные по клещевому энцефалиту регионы России

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эндемичными по клещевому энцефалиту регионами в РФ являются Дмитровский и Талдомский районы Московской области, а также Тверская, Ивановская и Ярославская области, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.