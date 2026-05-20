РЖД запустит продажу билетов на электричках с проверкой через "Макс" - РИА Новости, 20.05.2026
13:05 20.05.2026 (обновлено: 13:55 20.05.2026)
РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через "Макс"

РЖД запустит продажу льготных билетов на электрички с проверкой через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С сентября льготники смогут покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу "Макс".
  • Услугой смогут воспользоваться более 20 миллионов льготников.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. C сентября льготники смогут покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу "Макс", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"В сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер "Макс". Более 20 миллионов льготников — это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой", — сказал он.
Белозеров напомнил, что сейчас проходит эксперимент по посадке в поезд по биометрии. Пока что такой сервис доступен на трех направлениях: МоскваИваново, Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород.
В начале мая в РЖД рассказали о планах расширить онлайн-продажи билетов на электрички. Предполагается, что до 2035 года возможность купить билет в электронном виде появится на всех маршрутах.
Кроме того, федеральные льготники могут оформлять билеты на электрички через мобильное приложение РЖД. Сейчас компания занимается тем, чтобы такая опция стала доступна и для региональных льготников.
ЭкономикаОлег БелозеровМихаил МишустинРЖД
 
 
