РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой через "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ С сентября льготники смогут покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу "Макс".

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. C сентября льготники смогут покупать билеты на электрички с проверкой личности через национальную платформу "Макс", сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер "Макс". Более 20 миллионов льготников — это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой", — сказал он.

В начале мая в РЖД рассказали о планах расширить онлайн-продажи билетов на электрички. Предполагается, что до 2035 года возможность купить билет в электронном виде появится на всех маршрутах.