На ЭКСПО в Харбине раскупают вещи с цитатами Путина

ХАРБИН (Китай), 20 мая – РИА Новости. Вещи с цитатами и автографом президента РФ Владимира Путина раскупают на X Российско-китайском ЭКСПО в Харбине в его день визита в КНР, рассказала РИА Новости в среду категорийный менеджер проекта "Универмаг" Национального центра "Россия" Евгения Злобина.

"На данный момент у нас осталось меньше половины из того, что мы привезли, мы стараемся рассказывать нашим китайским гостям о цитатах российского президента", - рассказала Злобина.

По ее словам, "естественно, спросом больше всего пользуются изделия красного цвета, как свитшоты, так и футболки".

"Есть две самые популярные цитаты, первая: "Next time in Moscow", которую президент Путин произнес в августе прошлого года, и вторая: "Надо обязательно смотреть в будущее", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что эти две цитаты самые популярные и идут вровень по количеству продаж.

Она также рассказала, что по случаю визита президента Путина в Китай на стенде НЦ "Россия" сделали скидку на вещи с его цитатами, теперь свитшот можно приобрести не за 600 юаней (6,3 тысячи рублей), как в предыдущие дни, а за 400 (4,2 тысячи рублей).

Путин 19-20 мая находится в Китая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина

Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде НЦ "Россия" в рамках ЭКСПО в Харбине , стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.