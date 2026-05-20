На ЭКСПО в Харбине раскупают вещи с цитатами Путина - РИА Новости, 20.05.2026
09:20 20.05.2026
На ЭКСПО в Харбине раскупают вещи с цитатами Путина

ХАРБИН (Китай), 20 мая – РИА Новости. Вещи с цитатами и автографом президента РФ Владимира Путина раскупают на X Российско-китайском ЭКСПО в Харбине в его день визита в КНР, рассказала РИА Новости в среду категорийный менеджер проекта "Универмаг" Национального центра "Россия" Евгения Злобина.
"На данный момент у нас осталось меньше половины из того, что мы привезли, мы стараемся рассказывать нашим китайским гостям о цитатах российского президента", - рассказала Злобина.
По ее словам, "естественно, спросом больше всего пользуются изделия красного цвета, как свитшоты, так и футболки".
"Есть две самые популярные цитаты, первая: "Next time in Moscow", которую президент Путин произнес в августе прошлого года, и вторая: "Надо обязательно смотреть в будущее", - отметила собеседница агентства.
Она добавила, что эти две цитаты самые популярные и идут вровень по количеству продаж.
Она также рассказала, что по случаю визита президента Путина в Китай на стенде НЦ "Россия" сделали скидку на вещи с его цитатами, теперь свитшот можно приобрести не за 600 юаней (6,3 тысячи рублей), как в предыдущие дни, а за 400 (4,2 тысячи рублей).
Путин 19-20 мая находится в Китая с официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова 17 мая рассказала РИА Новости, что первым товаром, проданным на стенде НЦ "Россия" в рамках ЭКСПО в Харбине, стал белый свитшот с цитатой президента РФ Владимира Путина на русском языке.
Юбилейное X Российско-Китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площади в 12 тысяч квадратных метров, в нем принимают участие 16 субъектов РФ. Темой ЭКСПО этого года стало "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".
