Объем денежных переводов из России в Армению достиг 3,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Объем денежных переводов из РФ в Армению в 2025 году достиг почти 3,9 миллиарда долларов, это 13% ВВП Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, это почти две трети общего объема переводов, или 13% валового внутреннего продукта Армении.
Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%, рассказал Шойгу.