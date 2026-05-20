Матвиенко призвала сделать еду в больницах вкусной - РИА Новости, 20.05.2026
18:40 20.05.2026
© Fotolia / Tyler Olson — Еда для пациента больницы
Еда для пациента больницы. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Питание в больницах должно быть вкусным, люди не должны жаловаться, что им дают "баланду", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В среду на заседании Совфеда прошел "Час субъекта" с участием руководства Пензенской области. Матвиенко часто перед мероприятиями с участием глав субъектов изучает соцсети, чтобы понимать, что беспокоит жителей регионов.
На заседании палаты политик обратила внимание руководства Пензенской области на жалобы людей на питание в больницах.
"Больница - это не ресторан, и никто не требует деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное", - сказала законодатель.
При этом она привела в пример отзывы пациентов, которые пишут, что "есть невозможно".
"Даже в детской хирургии... ну невозможно... так нельзя. Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят? А деньги-то тратятся. И все это идет в отходы потом", - сказала Матвиенко.
"Так для чего деньги тратятся?" - задалась вопросом она.
Обращаясь к руководству минздрава области, спикер СФ выразила мнение, что тему с качеством больничного питания "уж точно можно решить".
