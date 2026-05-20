Онищенко назвал симптомы лихорадки Эбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что лихорадка Эбола в половине случаев вызывает геморрагическую сыпь и кровотечения из носа и десен.
- Инкубационный период, напомнил он, составляет от двух до 21 дня, напомнил Онищенко.
- Академик РАН призвал отказаться от поездок в страны Западной Африки из-за риска заражения лихорадкой Эбола.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лихорадка Эбола в половине случаев вызывает геморрагическую сыпь и кровотечения из носа и десен, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
"Примерно у половины заболевших возникает геморрагическая сыпь и кровотечения из десен и носа. Постепенно отказывают печень и почки. Инкубационный период, напомнил он, составляет от двух до 21 дня", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Онищенко.
Академик призвал отказаться от поездок в страны Западной Африки, поскольку уже фиксировались случаи заражения в других странах.
Как ранее заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, риска распространения лихорадки Эбола в России нет.