Россия и Китай договорились углублять сотрудничеству между ЕАЭС и КНР

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем, говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны договорились углублять практическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом ( ЕАЭС ) и Китаем , в том числе в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами–членами с одной стороны и КНР с другой стороны", – говорится в заявлении.

Страны договорились продолжать содействовать сотрудничеству в деле сопряжения планов развития ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", включая вопросы развития транспорта, логистики, транзитных перевозок, цифровизации, электронной торговли, координации регуляторики для обеспечения безбарьерной торговли, развития торговли продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, также отмечается в документе.

"Стороны признают важность такого диалога для укрепления торгового сотрудничества, в том числе в целях углубления экономической интеграции и взаимосвязанности на пространстве Азиатско-Тихоокеанского и Евразийского регионов, а также в интересах параллельного и скоординированного продвижения идеи формирования Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь"", – говорится в заявлении.