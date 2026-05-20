11:08 20.05.2026 (обновлено: 11:13 20.05.2026)
Россия и Китай договорились углублять сотрудничеству между ЕАЭС и КНР

Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем, говорится в совместном заявлении о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны договорились углублять практическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем, в том числе в рамках Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами–членами с одной стороны и КНР с другой стороны", – говорится в заявлении.
Страны договорились продолжать содействовать сотрудничеству в деле сопряжения планов развития ЕАЭС и инициативы "Один пояс, один путь", включая вопросы развития транспорта, логистики, транзитных перевозок, цифровизации, электронной торговли, координации регуляторики для обеспечения безбарьерной торговли, развития торговли продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, также отмечается в документе.
"Стороны признают важность такого диалога для укрепления торгового сотрудничества, в том числе в целях углубления экономической интеграции и взаимосвязанности на пространстве Азиатско-Тихоокеанского и Евразийского регионов, а также в интересах параллельного и скоординированного продвижения идеи формирования Большого Евразийского партнерства и инициативы "Один пояс, один путь"", – говорится в заявлении.
Стороны намерены продолжить повышать качество работы механизмов торгово-экономического сотрудничества между Китаем и государствами-членами ЕАЭС, совершенствовать уровень свободы и удобства торговли, отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
