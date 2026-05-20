Рейтинг@Mail.ru
Автомобиль выехал на тротуар в Петербурге, пострадал пешеход - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 20.05.2026 (обновлено: 15:30 20.05.2026)
Автомобиль выехал на тротуар в Петербурге, пострадал пешеход

В Петербурге женщина не справилась с управлением и сбила пешехода на тротуаре

© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиДТП на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Санкт-Петербурге. Кадр видео
ДТП на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ДТП на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и выехала на тротуар.
  • В результате наезда пострадал пешеход, его госпитализировали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением и выехала на тротуар в Петербурге, в результате ДТП пешехода госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«
"Сегодня в 11.37 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки женщина… не справилась с управлением, выехав на тротуар, где в тот момент находились люди. В результате наезда пострадал пешеход, его госпитализировали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту ДТП проводится проверка", - сообщает пресс-служба.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга РИА Новости добавили, что ведомство контролирует установление причин произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов
16 декабря 2025, 23:22
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала