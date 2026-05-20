Матч "Спартака" и "Локо" в финальной серии МХЛ закончился массовой дракой

Краткий пересказ от РИА ИИ Четвертый матч финальной серии МХЛ между ярославским «Локо» и московским «Спартаком» завершился массовой дракой.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским "Локо" и московским "Спартаком" завершился массовой дракой.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой ярославцев в овертайме (3:2). Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.

Потасовка завязалась в концовке встречи после победной шайбы "Локо", когда один из игроков ярославского клуба подъехал к вратарю "Спартака". Одновременно на льду было несколько драк между хоккеистами. Медицинская помощь потребовалась нападающему "Локо" Роману Лутцеву, которого под руки отвели в раздевалку.