Рейтинг@Mail.ru
Матч "Спартака" и "Локо" в финальной серии МХЛ закончился массовой дракой - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:16 20.05.2026
Матч "Спартака" и "Локо" в финальной серии МХЛ закончился массовой дракой

Матч "Спартака" и "Локо" в Молодежной хоккейной лиге закончился массовой дракой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСломанная клюшка в матче КХЛ
Сломанная клюшка в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четвертый матч финальной серии МХЛ между ярославским «Локо» и московским «Спартаком» завершился массовой дракой.
  • Встреча прошла в Москве и завершилась победой ярославцев в овертайме со счетом 3:2, счет в серии стал равным — 2-2.
  • По итогам эпизода удаления получили игроки обеих команд, один из игроков «Локо» получил медицинскую помощь.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Четвертый матч финальной серии Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским "Локо" и московским "Спартаком" завершился массовой дракой.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой ярославцев в овертайме (3:2). Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Потасовка завязалась в концовке встречи после победной шайбы "Локо", когда один из игроков ярославского клуба подъехал к вратарю "Спартака". Одновременно на льду было несколько драк между хоккеистами. Медицинская помощь потребовалась нападающему "Локо" Роману Лутцеву, которого под руки отвели в раздевалку.
По итогам эпизода удаления получили игроки "Спартака" Иван Гаврилов, Данил Кочуров, Силантий Кожушко, Юрий Иванов, а также Геннадий Чалый и Андрей Елезов из "Локо". Иванов получил дисциплинарный штраф.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Локо" сравнял счет в финале Молодежной хоккейной лиги со "Спартаком"
Вчера, 22:03
 
ХоккейСпортХК Спартак (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала