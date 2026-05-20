Футболисты подрались с фанатами во время матча любительского турнира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На матче любительского Кубка ЮФО-СКФО между командами «Дигора» и «Искра-Алтуд» произошла драка с участием футболистов и болельщиков.
- Встреча была остановлена, судьбу матча решит КДК.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Драка с участием футболистов и болельщиков произошла на матче между командами "Дигора" и "Искра-Алтуд" в матче любительского Кубка ЮФО-СКФО.
"Дигора" принимала "Искру-Алтуд" 19 мая. На 70-й минуте матча при счете 2:1 в пользу "Дигоры" вратарь хозяев вступил в перепалку с нападающим соперников. Спортсмены толкнули друг друга, затем игроки "Дигоры" вступились за голкипера. Стычка быстро переросла в потасовку, к которой подключились другие футболисты, тренеры и выбежавшие на поле болельщики.
Встреча была остановлена, на официальном сайте соревнований указано, что судьбу матча решит КДК. Видео инцидента распространяется в социальных сетях.