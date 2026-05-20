Футболисты подрались с фанатами во время матча любительского турнира

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Драка с участием футболистов и болельщиков произошла на матче между командами "Дигора" и "Искра-Алтуд" в матче любительского Кубка ЮФО-СКФО.

"Дигора" принимала "Искру-Алтуд" 19 мая. На 70-й минуте матча при счете 2:1 в пользу "Дигоры" вратарь хозяев вступил в перепалку с нападающим соперников. Спортсмены толкнули друг друга, затем игроки "Дигоры" вступились за голкипера. Стычка быстро переросла в потасовку, к которой подключились другие футболисты, тренеры и выбежавшие на поле болельщики.