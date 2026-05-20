Делегации от России и Китая подписали 20 совместных документов.

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Представители России и Китая в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин приняли 20 совместных документов, которые подписаны в присутствии лидеров двух стран, передает корреспондент РИА Новости.

Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Ранее в среду в Пекине прошли переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином , по итогам которых состоялась церемония подписания совместных документов.

Всего в рамках визита российского лидера РФ и КНР подписали 40 совместных документов после проведения переговоров делегаций во главе с главами государств в узком и расширенном составе в Доме народных собраний. Из них в присутствии президента РФ и председателя КНР принято 20 документов.

Некоторые из документов подписаны лидерами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Так, был подписан ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества в сфере атомной энергетики, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.