Рейтинг@Mail.ru
Делегации от России и Китая подписали 20 совместных документов - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 20.05.2026 (обновлено: 10:14 20.05.2026)
Делегации от России и Китая подписали 20 совместных документов

Делегации РФ и Китая подписали 20 документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом.
  • Делегации от России и Китая подписали 20 совместных документов.
  • Подписаны совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений двух стран, а также совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Представители России и Китая в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин приняли 20 совместных документов, которые подписаны в присутствии лидеров двух стран, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Ранее в среду в Пекине прошли переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых состоялась церемония подписания совместных документов.
Президент России Владимир Путин в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Путин заявил о позитивном результате введения безвиза с Китаем
10:12
Всего в рамках визита российского лидера РФ и КНР подписали 40 совместных документов после проведения переговоров делегаций во главе с главами государств в узком и расширенном составе в Доме народных собраний. Из них в присутствии президента РФ и председателя КНР принято 20 документов.
Некоторые из документов подписаны лидерами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
Так, был подписан ряд межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества в сфере атомной энергетики, промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографии и других областях.
Среди подписанных документов заявление о поддержке открытой торговли и многосторонности, меморандумы о научно-техническом сотрудничестве, о взаимопонимании и развитии устойчивой торговли и о взаимопонимании в сфере градостроительства. Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании в области антимонопольного сотрудничества, в сотрудничестве в области подготовки кадров и соглашение о медиасотрудничестве.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ушаков рассказал о договоренностях с Китаем по энергетике
09:30
 
РоссияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала