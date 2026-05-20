Киевское "Динамо" в 14-й раз выиграло Кубок Украины по футболу
20:09 20.05.2026 (обновлено: 20:19 20.05.2026)
Киевское "Динамо" в 14-й раз выиграло Кубок Украины по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевское «Динамо» выиграло Кубок Украины по футболу в 14-й раз.
  • В финале «Динамо» обыграло «Чернигов» со счетом 3:1.
  • Благодаря победе в Кубке «Динамо» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Киевское "Динамо" обыграло "Чернигов" в финале Кубка Украины по футболу.
Встреча во Львове завершилась со счетом 3:1 в пользу киевлян, которые одержали победу благодаря голам Виталия Буяльского (26-я и 53-я минуты) и Андрея Ярмоленко (70). В составе проигравших отличился Анатолий Романченко (34).
"Динамо" в текущем сезоне чемпионата Украины за тур до конца занимает четвертое место в таблице, которое не дает путевки в еврокубки. Благодаря победе в Кубке клуб сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы. "Чернигов" располагается на 13-й строчке в таблице Первой лиги - второго по силе дивизиона чемпионата Украины.
"Динамо" в 14-й раз стало обладателем Кубка Украины, чаще трофей выигрывал лишь "Шахтер" (15). "Чернигов" впервые дошел до финала турнира.
